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Власть

Власти Ялты обещают убрать с улиц брошенные и бесхозные автомобили

07:44 пятница, 30 июля 2021
Ялта
Власти Ялты обещают убрать с улиц брошенные и бесхозные автомобили

фото © Новости Крыма

Власти Ялты приступили к выявлению брошенных и бесхозных транспортных средств на улицах и придомовых территориях муниципального образования для их последующей эвакуации.

Соответствующее поручение в ходе совещания по вопросам оперативно-хозяйственной деятельности территориальных органов дала глава администрации города Янина Павленко.

«Начинаем формировать список улиц и дворовых территорий, на которых находятся брошенные автомобили, для дальнейшего перемещения их на специализированную стоянку», – заявила она.

При этом Павленко обратилась к ялтинцам с просьбой в добровольном порядке своими силами убрать принадлежащие им автомобили, которые на протяжении многих лет не только портят облик курортного города, но и затрудняют проезд, создают аварийную ситуацию, а также мешают проведению работ по благоустройству города.

Глава администрации пообещала, что в противном случае автомобили, имеющие признаки длительного отсутствия эксплуатации, будут эвакуированы на специальную площадку для вывоза бесхозных транспортных средств.

По словам Павленко, расходы, связанные с перемещением транспортного средства – в случае, если владелец не осуществил данные действия самостоятельно, – взыскиваются с собственника в порядке, установленном действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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