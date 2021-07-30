Власти Ялты обещают убрать с улиц брошенные и бесхозные автомобили

фото © Новости Крыма

Власти Ялты приступили к выявлению брошенных и бесхозных транспортных средств на улицах и придомовых территориях муниципального образования для их последующей эвакуации.

Соответствующее поручение в ходе совещания по вопросам оперативно-хозяйственной деятельности территориальных органов дала глава администрации города Янина Павленко.

«Начинаем формировать список улиц и дворовых территорий, на которых находятся брошенные автомобили, для дальнейшего перемещения их на специализированную стоянку», – заявила она.

При этом Павленко обратилась к ялтинцам с просьбой в добровольном порядке своими силами убрать принадлежащие им автомобили, которые на протяжении многих лет не только портят облик курортного города, но и затрудняют проезд, создают аварийную ситуацию, а также мешают проведению работ по благоустройству города.

Глава администрации пообещала, что в противном случае автомобили, имеющие признаки длительного отсутствия эксплуатации, будут эвакуированы на специальную площадку для вывоза бесхозных транспортных средств.

По словам Павленко, расходы, связанные с перемещением транспортного средства – в случае, если владелец не осуществил данные действия самостоятельно, – взыскиваются с собственника в порядке, установленном действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе проведут инвентаризацию спортивных площадок. Глава администрации Симферополя Валентин Демидов поручил провести инвентаризацию спортивных площадок на территории города.

В Симферополе отчитались о готовности к отопительному сезону. В Симферополе треть котельных подготовлены к работе в осенне-зимний период.

Специалисты обследуют провал, грозящий обрушением жилых домов в Кореизе. В поселке Кореиз (Большая Ялта) после недавнего потопа образовался провал, который грозит обрушением жилых домов на улице Токмаковых.

На очистку русел рек в Ялте выделено более 200 млн рублей. В Ялте приступили к расчистке русла реки Дерекойка в районе площади Советской.