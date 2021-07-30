Власть
Власти Ялты хотят судиться с застройщиком Меласского парка
Администрация Ялты намерена идти в суд с иском против предприятия-застройщика, развернувшего строительство в Меласском парке.
Об этом в своих соцсетях заявила глава администрации Янина Павленко по итогам своего визита в поселок Санаторное.
«Меллас. Первое и главное – идем в суд. Он определит правомерность объектов строительства в парковой зоне. Второе – важно было понять, не лишены ли местные жители возможности попасть на пляж через территорию парка. Доступ открыт – с 8.00 до 21.00. Третье – открываем променадную зону! Дала срок - до конца недели!» - перечислила Янина Павленко, отметив, что часть променадной зоны останется закрытой из-за возможных камнепадов.
Объектом проверки главы Ялты также стала и стройка в Форосском парке.
«Будем добиваться того, чтобы строящийся лагерь носил статус молодежного, а не детского. Это избавит от необходимости установки заборов по всей территории. Также выхожу с инициативой на главу республики с просьбой вернуть в республиканскую собственность дворец Кузнецова для обустройства там краеведческого музея вместо гостиницы», - отметила Павленко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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