Власти России заявили, что добыли воду для Крыма из-под Азовского моря

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Специалисты добыли первую партию пресной воды из-под Азовского моря.

Об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сегодня нам доложили, что с территории Азовского моря первую партию воды добыли, сейчас ее состояние проверяют, – сказал Хуснуллин. – Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. Вода там есть – это точно, второй вопрос – питьевая она или не питьевая, в каком объеме ее будут добывать».

В настоящий момент добытую партию отправили в Москву для проведения анализов. В ближайшее время будут пробурены дополнительные скважины для исследования запасов воды, также в Азовское море прибудет судно для геологоразведки. «К концу сентября будем иметь все данные», – заключил вице-премьер.

Идею добывать воду из-под Азовского моря озвучил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года. Работы по добыче этой воды начались в июле.

По информации акционерного общества «Росгеология», величина современного подруслового стока Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азовского моря может составлять до 2 млрд куб. м в год, что позволяет рассчитывать на возможность ежегодного забора воды из всех потенциальных источников подруслового стока в объеме до 0,5-1,2 млрд куб. м.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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