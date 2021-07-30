Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +29
море +24

Водный кризис

Власти России заявили, что добыли воду для Крыма из-под Азовского моря

15:22 пятница, 30 июля 2021
Власти России заявили, что добыли воду для Крыма из-под Азовского моря

фото © Новости Крыма

Специалисты добыли первую партию пресной воды из-под Азовского моря.

Об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сегодня нам доложили, что с территории Азовского моря первую партию воды добыли, сейчас ее состояние проверяют, – сказал Хуснуллин. – Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. Вода там есть – это точно, второй вопрос – питьевая она или не питьевая, в каком объеме ее будут добывать».

В настоящий момент добытую партию отправили в Москву для проведения анализов. В ближайшее время будут пробурены дополнительные скважины для исследования запасов воды, также в Азовское море прибудет судно для геологоразведки. «К концу сентября будем иметь все данные», – заключил вице-премьер.

Идею добывать воду из-под Азовского моря озвучил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года. Работы по добыче этой воды начались в июле. 

По информации акционерного общества «Росгеология», величина современного подруслового стока Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азовского моря может составлять до 2 млрд куб. м в год, что позволяет рассчитывать на возможность ежегодного забора воды из всех потенциальных источников подруслового стока в объеме до 0,5-1,2 млрд куб. м. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Неизвестные разбили парапеты на набережной Симферополя. На набережной реки Салгир в Симферополе неизвестные массово побили новые парапеты.

Сразу несколько аварий вывели из строя водоводы в городах Крыма. В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях в Симферополе, Алуште, Феодосии и ряде других муниципалитетов будет ограничено водоснабжение.

Власти Крыма намерены потратить 33 млн рублей на расчистку русла реки Мелек-Чесме в Керчи. На проведение работ по расчистке русла реки Мелек-Чесме в Керчи выделят 33 млн рублей из резервного фонда правительства Крыма.

Центр Севастополя становится отвратительно радужным. Неизвестные изрисовали стену возле департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя.

Власть
В Украине задержали крымского бизнесмена, ему грозит 12 лет

В Украине задержали крымского бизнесмена, ему грозит 12 лет

В херсонском аэропорту задержали жителя Крыма, которого украинские власти обвиняют в «нарушении законов и обычаев войны».

Водный кризис
Ялте подарили 40 тонн питьевой воды

Ялте подарили 40 тонн питьевой воды

Ялта получила в подарок от побратимов с Северного Кавказа 40 тонн питьевой воды.

Водный кризис
Власти России заявили, что добыли воду для Крыма из-под Азовского моря

Власти России заявили, что добыли воду для Крыма из-под Азовского моря

Специалисты добыли первую партию пресной воды из-под Азовского моря.

Происшествия
На Тузле во время погружения пропал дайвер из Керчи

На Тузле во время погружения пропал дайвер из Керчи

На мысе Тузла во время погружения пропал дайвер.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации