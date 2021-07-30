Власти Крыма намерены потратить 33 млн рублей на расчистку русла реки Мелек-Чесме в Керчи

На проведение работ по расчистке русла реки Мелек-Чесме в Керчи выделят 33 млн рублей из резервного фонда правительства Крыма.

Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

«Эта работа будет начата в ближайшие дни. Вестись она будет открытым способом. Для проведения мероприятий определен подрядчик. Есть необходимое количество рабочих и техники. Планируется завершить очистку в течение трех месяцев», – говорится в сообщении Гоцанюка на его странице в Фейсбуке.

По его мнению, работа по очистке позволит обеспечить пропускную способность воды по руслу реки, а также минимизировать риски по возможным подтоплениям в Керчи.

Тем временем работы по очистке русла реки Мелек-Чесме, которая вышла из берегов во время обильных осадков 17 июня, начали проводить еще до того, как было принято решение о выделении средств.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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