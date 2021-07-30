В Ялте легковушка снесла два мотоцикла: двое в больнице

Два человека получили травмы в результате ДТП с участием двух мотоциклов и легкового авто в Ялте.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Авария случилась накануне вечером на улице Блюхера. По предварительным данным, водитель иномарки выезжал на основную дорогу и не уступил дорогу байкерам.

«Водитель автомобиля Hyundai Solaris при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении мотоциклам Dukati и Kawasaki, которые двигались по Блюхера в направлении автодороги Гончарное-Ялта. В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла Kawasaki получили травмы и были доставлены в больницу», - рассказали в ведомстве.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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