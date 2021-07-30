Происшествия
В Ялте легковушка снесла два мотоцикла: двое в больнице
Два человека получили травмы в результате ДТП с участием двух мотоциклов и легкового авто в Ялте.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Авария случилась накануне вечером на улице Блюхера. По предварительным данным, водитель иномарки выезжал на основную дорогу и не уступил дорогу байкерам.
«Водитель автомобиля Hyundai Solaris при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении мотоциклам Dukati и Kawasaki, которые двигались по Блюхера в направлении автодороги Гончарное-Ялта. В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла Kawasaki получили травмы и были доставлены в больницу», - рассказали в ведомстве.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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