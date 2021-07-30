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Власть

В Украине задержали крымского бизнесмена, ему грозит 12 лет

16:50 пятница, 30 июля 2021
В Украине задержали крымского бизнесмена, ему грозит 12 лет

фото © iz.ru

В херсонском аэропорту задержали жителя Крыма, которого украинские власти обвиняют в «нарушении законов и обычаев войны».

Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым.

В аэропорту Херсон 29 июля при попытке въезда задержали гражданина Украины, подозреваемого в осуществлении перевозок крымчан, призванных на службу в российскую армию.

По данным ведомства, мужчина «систематически помогал оккупационной власти Крыма при проведении незаконных призывных кампаний граждан Украины на территории оккупированного полуострова».

Сообщается, что задержанный был владельцем и руководителем частного предприятия в Сакском районе АР Крым, специализирующемся на пассажирских перевозках. После событий 2014-го года указанный гражданин совершил перерегистрацию предприятия в соответствии с законодательством России и продолжил заниматься предпринимательской деятельностью, утверждают в прокуратуре.

Мужчине объявили подозрение в рамках расследования уголовного производства по факту принуждения крымчан служить в Вооруженных силах России (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Кроме этого, по версии прокуратуры, «подозреваемый в течение 2016-2017 годов оказывал помощь российской власти, заключив договора с военным комиссариатом Крыма, в обеспечении проведения четырех незаконных призывных кампаниий в Крыму».

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Имя и фамилия подозреваемого не указаны в сообщении ведомства, его публичных комментариев нет.

Источники сообщают, что в аэропорту «Херсон» задержан гражданин Украины Павел Захарченко. Ему объявили подозрение в «содействии оккупантам в проведении незаконных призывных кампаний украинцев в Крыму».

По данным из российского реестра юрлиц, 15 мая 2014 года в Крыму по адресу в Евпатории зарегистрирован индивидуальный предприниматель Захарченко Павел Юрьевич, основным видом деятельности которого являются внутригородские и пригородные перевозки пассажиров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым, Крым.реалии

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