В Симферополе женщина обокрала прихожан в храме

В Симферополе полицейские задержали женщину, которая обокрала прихожан православного храма.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

С заявлением о похищении сумок в полицию обратились 55-летняя и 69-летняя местные жительницы. По их словам, вещи у них украли во время службы в православном храме.

Среди них были документы, деньги и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

«Правоохранители установили, что потерпевшие оставили свои вещи без присмотра, а по завершению службы обнаружили пропажу. Сотрудники уголовного розыска опросили всех прихожан храма и установили личность предполагаемой злоумышленницы. Ею оказалась ранее судимая 34-летняя местная жительница», - рассказали в ведомстве.

Задержанная в совершении кражи призналась. Она рассказала, что продала мобильный телефон на одном из рынков города, деньги потратила, а документы выкинула.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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