В Симферополе решили снести детсад «Искорка»

В Симферополе детский сад «Искорка» подлежит сносу из-за аварийного состояния, сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

По его словам, данное решение принято после того, как обследование здания провела специализированная организация.

— Необходимо осуществить снос данного строения. Оно признано аварийным, – сообщил Храмов.

Он также добавил, что ранее была составлена дорожная карта детсада с учетом необходимости капитального ремонта основного здания, пишет «КП-Крым». Однако теперь дорожная карта должна полностью поменяться. Городским властям необходимо выделять финансирование на разработку проектно-сметной документации, в которой будет подразумеваться и снос старого здания, и строительство нового.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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