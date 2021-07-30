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Происшествия

В Севастополе на рынке сгорели десятки торговых павильонов

В Севастополе на рынке сгорели десятки торговых павильонов

фото © МЧС Севастополя

В ликвидации пожара было задействовано 19 человек личного состава и 6 единиц техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Севастополю.

30 июля в 6:34 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что на территории Шевченковского рынка горят торговые павильоны.

«Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. Пламенем был поврежден 21 торговый павильон. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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