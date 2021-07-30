Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымский спортивный журналист Гарринальд Немировский умер от ковида ● COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки ● Уровень заболеваемости пневмониями в Крыму вырос на 300 процентов ● В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса ● Индийский штамм коронавируса вытеснил все остальные в Крыму
В Крыму за сутки выявили 383 случая коронавируса
фото © www.inform.kz
За 29 июля на территории Крыма зарегистрировали 383 случая коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 29 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 383 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 253 выявлены при обращении за медицинской помощью, 125 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6948 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 356 человек, выздоровевших за весь период – 50 450 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму за сутки выявили 383 случая коронавируса
За 29 июля на территории Крыма зарегистрировали 383 случая коронавирусной инфекции.
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