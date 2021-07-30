В Крыму увеличились расходы автовладельцев на топливо

фото © Новости Крыма

В Крыму 66% владельцев автомобилей тратят более четырех тысяч рублей на топливо в месяц.

Такие данные приводятся в опросе, проведенном российским автомобильным порталом «Дром».

При этом, по данным сайта, пять лет назад сумму свыше четырех тысяч рублей на топливо тратило 50% автовладельцев Крыма.

«Большинство жителей Крыма – 66% – расходует на заправку машины свыше 4 тысяч рублей в месяц. Почти половина автолюбителей Крыма (43%) ежемесячно выделяет на топливо из своего бюджета сумму от 2 до 6 тысяч рублей. Еще 22% заправляют свои машины на 6-10 тысяч рублей. Тратят больше 10 тысяч рублей 21% опрошенных. Только 3% укладываются в бюджет менее 2 тысяч рублей. И никогда не обращали внимания на расходы 11% автолюбителей», – сообщается в результатах опроса.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти РФ пообещали Крыму дать денег на логистические центры. Сельхозпроизводители Крыма и Севастополя смогут компенсировать часть затрат на строительство или модернизацию оптово-распределительных центров.

В Симферополе литр бензина подорожал за два месяца на 1-2 рубля. В Симферополе фиксируется рост цен на топливо. За два последних месяца стоимость различных марок бензина и ДТ повысилась на 1-2 рубля.

Власти Крыма сообщили сенсационную новость: подешевела морковка. Впервые за многие месяцы на прошлой неделе в Крыму снизилась цена на морковь – на 18,42%.

Нацбанк Украины выпустил новую монету с Крымом. Национальный банк Украины выпустил новую монету номиналом пять гривен с изображением Крымского полуострова и черноморских морских маяков.