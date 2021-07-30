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Общество

В Крыму увеличились расходы автовладельцев на топливо

11:46 пятница, 30 июля 2021
В Крыму увеличились расходы автовладельцев на топливо

фото © Новости Крыма

В Крыму 66% владельцев автомобилей тратят более четырех тысяч рублей на топливо в месяц.

Такие данные приводятся в опросе, проведенном российским автомобильным порталом «Дром».

При этом, по данным сайта, пять лет назад сумму свыше четырех тысяч рублей на топливо тратило 50% автовладельцев Крыма.

«Большинство жителей Крыма – 66% – расходует на заправку машины свыше 4 тысяч рублей в месяц. Почти половина автолюбителей Крыма (43%) ежемесячно выделяет на топливо из своего бюджета сумму от 2 до 6 тысяч рублей. Еще 22% заправляют свои машины на 6-10 тысяч рублей. Тратят больше 10 тысяч рублей 21% опрошенных. Только 3% укладываются в бюджет менее 2 тысяч рублей. И никогда не обращали внимания на расходы 11% автолюбителей», – сообщается в результатах опроса.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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