В Керчи депутаты назначили и.о. мэра

На очередной сессии горсовета Керчи депутаты согласовали увольнение Сергея Бороздина с должности главы администрации города и назначили исполняющего обязанности градоначальника.

Об этом сообщила председатель местного законодательного органа Ольга Солодилова.

«Мы удовлетворили его заявление о досрочном прекращении полномочий главы администрации. Назначили исполняющей обязанности заместителя главы администрации Екатерину Федоренко. Согласно законодательству и уставу города, в течение двух недель должен быть объявлен конкурс», - рассказала председатель горсовета Керчи.

Она отметила, что Сергей Бороздин честно делал свою работу, хотя были и претензии как со стороны жителей, так и со стороны республиканских властей.

«Мы работали добросовестно, честно, громадная работа выполнена. Да, есть претензии к качеству работ, есть претензии к невыполнению каких-то работ. Людям не интересно, кто за них ответственный, что определенные действия должна выполнять федеральная власть, а не местная. Конечно, есть обоснованные претензии, есть – нет», - отметила Солодилова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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