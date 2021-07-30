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Происшествия

В Феодосии спасли застрявшего на опасном склоне туриста

16:17 пятница, 30 июля 2021
Феодосия

Спасатели эвакуировали туриста с крутого осыпного склона мыса Хамелеон в Феодосии.

Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС.

Инцидент произошел накануне вечером в районе Тихой бухты. Молодой человек во время прогулки взобрался на восточный склон мыса Хамелеон, однако спуститься самостоятельно не смог и обратился за помощью в МЧС.

«По прибытии спасатели обнаружили пострадавшего на высоте около 15 метров. С помощью специализированного альпинистского снаряжения они эвакуировали туриста в безопасное место. Мужчина, 1984 года рождения, не пострадал и в медицинской помощи не нуждался», - рассказали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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