В Феодосии спасли застрявшего на опасном склоне туриста

Спасатели эвакуировали туриста с крутого осыпного склона мыса Хамелеон в Феодосии.

Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС.

Инцидент произошел накануне вечером в районе Тихой бухты. Молодой человек во время прогулки взобрался на восточный склон мыса Хамелеон, однако спуститься самостоятельно не смог и обратился за помощью в МЧС.

«По прибытии спасатели обнаружили пострадавшего на высоте около 15 метров. С помощью специализированного альпинистского снаряжения они эвакуировали туриста в безопасное место. Мужчина, 1984 года рождения, не пострадал и в медицинской помощи не нуждался», - рассказали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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