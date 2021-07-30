В Financial Times написали о «войне» между Россией и Украиной из-за воды для Крыма

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Попытки Москвы обеспечить водой жителей Крыму оказались в центре необъявленной войны.

Об этом пишет британское издание Financial Times в статье под названием «Крымская» война за воду «открывает новый фронт в конфликте России и Украины».

Издание отмечает, что нехватка воды на полуострове «подрывает обещания Путина, что под его правлением крымчане будут жить лучше, затрудняет ведение сельского хозяйства на полуострове».

Статья также обращает внимание на усиление военного присутствия России на полуострове, опасения относительно возможного конфликта, приводит аргументы разных сторон относительно ответственности за трудную ситуацию в Крыму.

Так, глава Крыма Сергей Аксенов назвал «водную блокаду» «актом государственного терроризма и экоцид» со стороны Киева, что игнорируется международным сообществом.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что «Россия как государство-оккупант несет ответственность согласно Женевской конвенцией по обеспечению воды и других базовых потребностей крымчан».

Ранее Генеральная прокуратура России обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину, в том числе, за «водную блокаду» Крыма. Позже стало известно, что Европейский суд по правам человека отклонил запрос России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы на Украину о требовании прекратить блокировку поступления пресной воды в Крым и ограничение прав национальных и языковых меньшинств.

Власти Крыма заявляли, что готовятся подать против Украины иск «из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой» после перекрытия Северо-Крымского канала. Как заявлял председатель парламента Крыма Владимир Константинов, перед обращением в международные инстанции последуют иски в российские суды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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