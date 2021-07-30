У мэра Ялты появился новый первый заместитель

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Депутаты Ялтинского городского совета согласовали назначение на должность первого заместителя главы местной администрации Евгении Бавыкиной.

Соответствующее решение принято в четверг на очередной сессии горсовета.

«Ранее этот пост занимал Владимир Анатольевич Буряк, который, к сожалению, по состоянию здоровья не может продолжить работу. Пожелаем ему сил, крепкого здоровья и скорейшего возвращения в ряды тех, кто трудится на благо всеми любимой Ялты», – написала на своей странице в соцсетях глава администрации Янина Павленко.

При этом она напомнила, что в 2014 -2016 годах Бавыкина «сыграла значительную роль в интеграции Республики Крым в российское правовое поле» в должности заместителя председателя Совета министров РК.

«Теперь ее опыт, умения и знания приносят пользу нашему городу и его жителям», – выразила уверенность Павленко, отметив, что 7 декабря 2020 года Бавыкина была назначена на должность заместителя главы администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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