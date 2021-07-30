У берегов Севастополя потерпело бедствие прогулочное судно с людьми

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Прогулочное судно с пассажирами на борту потерпело бедствие у мыса Фиолент.

Об этом сообщает Центр гражданской защиты Севастополя.

ЧП произошло накануне вечером в миле от берега. К месту бедствия, где уже работала береговая охрана, оперативно вышел спасательный катер.

«По прибытию на место происшествия было установлено, что нос затонувшего судна виден из воды на 1 метр. Спасатели помогли провести работы по подготовке к буксировке затонувшего судна, и береговая охрана отбуксировала его ближе к берегу. Потерпевшие с затонувшего судна эвакуированы ранее проходящими катерами и доставлены на берег», - рассказали в спасательном ведомстве.

По словам капитана затонувшего судна, пострадавших и погибших нет. В свою очередь агентство «Интерфакс» сообщает, что на борту находились девять человек, в том числе четверо детей. Причины инцидента устанавливаются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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