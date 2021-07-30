Власть
Центр Севастополя становится отвратительно радужным
фото © Форпост
Неизвестные изрисовали стену возле департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя.
Инцидент на улице Советской произошел в ночь с 21 на 22 июля, сообщил заместитель председателя ТОС «Владимирская горка» Виктор Миронцев.
«Пачкотня очередных вандалов изуродовала часть опорной стены вблизи здания тыла Черноморского флота. Хотя она и не стоит на учете как ОКН, при внимательном рассмотрении совершенно очевидно, что ее возраст может составлять более ста лет», — говорится в обращении в редакцию.
Местные жители отмечают, что улица Советская — одна из старейших в Севастополе. Здесь сохранилось множество памятников истории и архитектуры, среди которых Петропавловский храм и первое учебное заведение города — Константиновское училище.
Большинство экскурсионных маршрутов проходит через эту улицу, и порча исторического объекта, тщательно сложенного из сформированных блоков крымбальского камня, конечно, не осталась проигнорированной.
Члены ТОС «Владимирская горка» уже направили обращения в МВД и департамент городского хозяйства. Севастопольцы уверены — если не привести стену в порядок и не привлечь виновных к ответственности, инцидент спровоцирует цепную реакцию, и на одном граффити нарушители не остановятся.
Сейчас ОМВД по Ленинскому району проводит проверку по данному факту.
В тексте использованы материалы: Форпост
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