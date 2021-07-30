Происшествия
Сразу несколько аварий вывели из строя водоводы в городах Крыма
В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях в Симферополе, Алуште, Феодосии и ряде других муниципалитетов будет ограничено водоснабжение.
Об этом сообщает ГУП РК «Вода Крыма».
В крымской столице произошли три аварии на сетях холодного водоснабжения, в связи с чем не будет воды у жителей улицы Ковыльная (№ 74, 76), а также поселков Аэрофлотский и ГРЭС.
В Феодосии произошел прорыв труб, сейчас специалисты занимаются ликвидацией аварийной ситуации. Ограничено водоснабжение улицы Гарнаева (№ 63-а, б, в, г, д, е, ж, з). Также из-за повреждения на сетях снижено давление в пригородном поселке Коктебель и отключена вода в селе Подгорное.
В Алуште ведутся работы на улице Ялтинской – сообщается о точечных отключениях двух домов (№ 1 и № 5).
Кроме того, повреждения сетей зафиксированы в селе Щербаково Красногвардейского района, где также ограничена подача воды, и в евпаторийском 29-й авиагородке, здесь в зону отключения попали дома № 1-6.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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