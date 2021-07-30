Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +31
море +24

Происшествия

Сразу несколько аварий вывели из строя водоводы в городах Крыма

10:39 пятница, 30 июля 2021

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях в Симферополе, Алуште, Феодосии и ряде других муниципалитетов будет ограничено водоснабжение.

Об этом сообщает  ГУП РК «Вода Крыма».

В крымской столице произошли три аварии на сетях холодного водоснабжения, в связи с чем не будет воды у жителей улицы Ковыльная (№ 74, 76), а также поселков Аэрофлотский и ГРЭС.

В Феодосии произошел прорыв труб, сейчас специалисты занимаются ликвидацией аварийной ситуации. Ограничено водоснабжение улицы Гарнаева (№ 63-а, б, в, г, д, е, ж, з). Также из-за повреждения на сетях снижено давление в пригородном поселке Коктебель и отключена вода в селе Подгорное.

В Алуште ведутся работы на улице Ялтинской – сообщается о точечных отключениях двух домов (№ 1 и № 5).

Кроме того, повреждения сетей зафиксированы в селе Щербаково Красногвардейского района, где также ограничена подача воды, и в евпаторийском 29-й авиагородке, здесь в зону отключения попали дома № 1-6.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Центр Севастополя становится отвратительно радужным. Неизвестные изрисовали стену возле департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя.

Власти Ялты обещают убрать с улиц брошенные и бесхозные автомобили. Власти Ялты приступили к выявлению брошенных и бесхозных транспортных средств на улицах и придомовых территориях муниципального образования для их последующей эвакуации.

Власти Ялты обещают закрыть предприятия общепита за нарушение антиковидных мер. Власти Ялты готовы совместно с Роспотребнадзором наказывать нарушителей аниковидного указа главы республики.

В Симферополе проведут инвентаризацию спортивных площадок. Глава администрации Симферополя Валентин Демидов поручил провести инвентаризацию спортивных площадок на территории города.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 383 случая коронавируса

В Крыму за сутки выявили 383 случая коронавируса

За 29 июля на территории Крыма зарегистрировали 383 случая коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
У мэра Ялты появился новый первый заместитель

У мэра Ялты появился новый первый заместитель

Депутаты Ялтинского городского совета согласовали назначение на должность первого заместителя главы местной администрации Евгении Бавыкиной.

Курортный сезон
Все ялтинские пляжи открыли для купания

Все ялтинские пляжи открыли для купания

Все пляжи Большой Ялты вновь открыты для купания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации