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Власть

Правоохранители опровергли слухи о массовой драке в центре Симферополя

В СМИ и соцсетях активно обсуждают недавнюю конфликтную ситуацию, которая произошла в центре Симферополя.

При этом источник в правоохранительных органах опроверг большинство домыслов о якобы массовой драке между представителями нескольких национальностей.

Конфликтная ситуация произошла 23 июля на одной из центральных улиц Симферополя, где в вечернее время собирается молодежь. Между двумя молодыми людьми из разных компаний возник словесный конфликт, один из них ударил своего оппонента. До драки дело не дошло, ее пресекли сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Прибывшие на место медики диагностировали у потерпевшего незначительные травмы, никто из участников конфликта в больницы не обращался, сотрудники правоохранительных органов также не получали травм.

Установлены личности мужчин, в ходе выяснения обстоятельств они признались, что проявили излишнюю эмоциональность и подтвердили, что взаимных претензий друг к другу не имеют. Правонарушитель привлечен к административной ответственности и понесет наказание.

«Заявления интернет-пользователей о массовости драки, использовании оружия и регулярности таких ситуаций оказались беспочвенными. Никто из участников не использовал для решения конфликта никаких предметов. Кроме того, согласно предоставленной информации в текущем году правоохранителями в Симферополе не произошло ни одного конфликта с участием представителей кавказских регионов», — подчеркнул источник в МВД.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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