Прапорщик из Крыма взяла второе золото на Олимпиаде

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Виталина Бацарашкина на Олимпийских играх в Токио победила в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.

Об этом сообщает телеканал RT.

Спортсменке удалось набрать 38 очков. Второе место заняла Ким Минджон из Южной Кореи, а третье – китаянка Сяо Цзяруисюань.

Ранее Бацарашкина завоевала золото в индивидуальной программе по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Она набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.

Бацарашкина является старшим инструктором спортивной базы в Симферополе при управлении Южного округа Росгвардии, службу она проходит в звании прапорщика.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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