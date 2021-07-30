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Спорт

Прапорщик из Крыма взяла второе золото на Олимпиаде

09:40 пятница, 30 июля 2021
Прапорщик из Крыма взяла второе золото на Олимпиаде

фото © AFP

Виталина Бацарашкина на Олимпийских играх в Токио победила в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.

Об этом сообщает телеканал RT. 

Спортсменке удалось набрать 38 очков. Второе место заняла Ким Минджон из Южной Кореи, а третье – китаянка Сяо Цзяруисюань.

Ранее Бацарашкина завоевала золото в индивидуальной программе по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Она набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.

Бацарашкина является старшим инструктором спортивной базы в Симферополе при управлении Южного округа Росгвардии, службу она проходит в звании прапорщика.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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