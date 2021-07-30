Спорт
Прапорщик из Крыма взяла второе золото на Олимпиаде
фото © AFP
Виталина Бацарашкина на Олимпийских играх в Токио победила в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.
Об этом сообщает телеканал RT.
Спортсменке удалось набрать 38 очков. Второе место заняла Ким Минджон из Южной Кореи, а третье – китаянка Сяо Цзяруисюань.
Ранее Бацарашкина завоевала золото в индивидуальной программе по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Она набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.
Бацарашкина является старшим инструктором спортивной базы в Симферополе при управлении Южного округа Росгвардии, службу она проходит в звании прапорщика.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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