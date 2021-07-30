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Пассажирский паром «Адмирал Истомин» будут ремонтировать в Севастополе
Ремонт пассажирского парома «Адмирал Истомин» будет проходить в Севастополе. Победителем конкурса, объявленного ранее ГУП ГС «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», стала местная компания «Сориус», следует из материалов государственной закупки.
Ранее руководитель Международного морского бизнес-форума СИ МБФ Алексей Малько отмечал, что на выделенные бюджетом более 33 млн рублей можно провести качественный ремонт и существенно продлить срок эксплуатации судна.
Однако многое, как отмечал эксперт, зависит от того, кто именно будет проводить работы, а также не случится ли в ходе конкурса такого резкого уменьшения цены контракта, которая в итоге негативно отразится на качестве работ.
В результате конкурсных процедур стоимость ремонта действительно снизилась, но всего на 1,5%, составив 32,896 млн рублей. Заниматься паромом будет компания, подразделение которой (ООО «Сориус Судоверфь») ранее уже ремонтировало «Адмирала Истомина».
Теперь компании предстоит привести в соответствие или заменить фильтр забортной воды, отремонтировать и установить осушительный насос, выполнить дефектацию и ремонт палубы пассажирского салона, установить в нем кондиционеры и заменить обивку сидений. Полный перечень работ включает в себя более 80 пунктов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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