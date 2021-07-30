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Происшествия

Неизвестные разбили парапеты на набережной Симферополя

На набережной реки Салгир в Симферополе неизвестные массово побили новые парапеты.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор симферопольского МБУ «Город» Антон Гумен.

«Мы написали заявление в полицию, надеемся, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности», - сообщил Гумен и добавил, в ближайшее время сотрудники «Города» устранят причиненный вред.

«Учреждение постоянно борется с надписями на стенах подземных переходов, расклейкой рекламных объявлений, поломкой уличной мебели и других элементов. Хочу напомнить, что любые проявления вандализма - это правонарушение, за которое предусмотрена ответственность. И в очередной раз обращаюсь с просьбой относиться с уважением к своему городу и чужому труду», - призвал директор МБУ.

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