Напавший на журналиста житель Ялты получил условный срок

Суд вынес приговор по делу о нападении на журналиста в Ялте.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Ялтинский городской суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», – говорится в сообщении.

В октябре прошлого года съемочная группа телеканала «Крым» делала репортаж о незаконной вырубке леса и зашла на территорию домовладения, где попыталась взять интервью у подсудимого. Мужчина ударил оператора, выбив из его рук камеру, угрожал остальным членам съемочной группы.

Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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