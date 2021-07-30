На Тузле во время погружения пропал дайвер из Керчи

фото © Новости Крыма

На мысе Тузла во время погружения пропал дайвер.

Об этом сообщает пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте.

Сигнал о помощи поступил от капитана катера, с которого ныряли дайверы.

«На маломерном судне, помимо пропавшего, находились двое мужчин, его знакомых. Они пояснили, что уже закончили погружения и стали собираться домой, когда один из них изъявил желание погрузиться под воду еще раз, но так и не выплыл», - сообщают полицейские.

Сейчас на месте ведутся поисковые работы. Силовики просят отдыхающих в районе Тузлы быть внимательными, поскольку мужчине, вполне возможно, понадобится медицинская помощь. По данным силовиков, пропавший - житель Керчи 1974 года рождения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

ЧП на воде: спасатели рассказали, где в Крыму чаще тонут люди. На водных объектах полуострова с начала года погибли 12 человек, еще 61 человека удалось спасти.

В Евпатории спасли мужчину на надувном матрасе. В Евпатории спасатели помогли мужчине, которого сильным ветром унесло на надувном матрасе в море.

В Крыму ужесточают контроль за безопасностью на воде. В курортных муниципалитетах каждое судно, находящееся в прокате должно быть приписано к круглогодичной базе стоянки.

В Крыму спасли двух юных туристов на каяке. Сотрудники Росгвардии оказали в Большой Ялте помощь двум каякерам, которые из-за сильных волн потеряли управление плавсредством.