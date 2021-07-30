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Происшествия

На Тузле во время погружения пропал дайвер из Керчи

13:17 пятница, 30 июля 2021
Керчь
На Тузле во время погружения пропал дайвер из Керчи

фото © Новости Крыма

На мысе Тузла во время погружения пропал дайвер.

Об этом сообщает пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте.

Сигнал о помощи поступил от капитана катера, с которого ныряли дайверы.

«На маломерном судне, помимо пропавшего, находились двое мужчин, его знакомых. Они пояснили, что уже закончили погружения и стали собираться домой, когда один из них изъявил желание погрузиться под воду еще раз, но так и не выплыл», - сообщают полицейские.

Сейчас на месте ведутся поисковые работы. Силовики просят отдыхающих в районе Тузлы быть внимательными, поскольку мужчине, вполне возможно, понадобится медицинская помощь. По данным силовиков, пропавший  - житель Керчи 1974 года рождения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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