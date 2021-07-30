Крым оказался на пороге мусорной катастрофы

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Дальнейшее накопление мусора в Крыму может привести к необратимым последствиям для экологии и экономики региона.

Проблема достигла критической стадии, уверены эксперты.

По словам завкафедры геоэкологии Таврической академии КФУ Татьяны Бобры, общий объем накопленных коммунальных отходов на Крымском полуострове уже превысил 55 миллионов тонн. То есть, на каждого жителя Крыма и Севастополя приходится по 22 тонны мусора. Ежегодно здесь закапывают в землю почти без сортировки и очистки около миллиона отходов.

Угрозу несут не только свалки, но и продукты распада их содержимого, а также фильтрат, состоящий из кислот, солей тяжелых металлов и продуктов гниения. Эта жидкость, поясняет эколог Анатолий Семенков, попадает в поверхностные и подземные воды, в почву, наносит вред экосистемам.

Ухудшение экологической ситуации неминуемо отразится как на качестве жизни людей, так и на курортной и инвестиционной привлекательности региона, уверен специалист.

Сложная ситуация сложилась на Тургеневском полигоне в Белогорском районе. Неподготовленный для складирования отходов карьер используется на протяжении многих лет, что привело к формированию так называемого «грязного пятна» – загрязнении почв и проникновении конденсата к пресной воде. Аналогичные явления происходят в районе Алушты и поселка Гаспры, где свалки находятся в непосредственной близости от моря и подземных источников.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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