Какой сегодня праздник 30 июля

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Сегодня, 30 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день системного администратора (День сисадмина)

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#Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта» отмечают свой профессиональный праздник — День системного администратора. Или, в американском варианте — День благодарности системному администратору (System Administrator Appreciation Day, SAAD).

Системный администратор (англ. system administrator), ИТ-администратор — сотрудник, в чьи обязанности входит обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения. Среди основных задач сисадминов: установка и конфигурирование аппаратного и программного обеспечения; подготовка и сохранение резервных копий данных; создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских учетных записей; устранение неполадок в системе; планирование и проведение работ по расширению сетевой структуры предприятия; документирование всех произведенных действий. Зачастую системному администратору приходится заниматься и обеспечением информационной безопасности в организации.

Говорят, что профессия сисадмина сродни профессии врача — если все работает хорошо, о нем и не вспоминают, но если не работает — сисадмина вспоминают все и активно требуют помощи!

Международный день дружбы (International Day of Friendship)

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Международный день дружбы (International Day of Friendship), установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 65/275 от 3 мая 2011 года, отмечается ежегодно 30 июля.

Перед миром стоит большое количество вызовов и угроз: нищета, насилие, нарушение прав человека, болезни и эпидемии. Это подрывает международный мир и безопасность, социальные устои, создает препятствия для развития, разделяет людей и общества. Чтобы успешно противостоять этим вызовам и угрозам, необходимо искоренить причины их возникновения. Этого можно добиться путем проявления солидарности, которая может выражаться во многих формах. В первую очередь это дружба, она делает нас ближе. Вместе мы можем добиться согласия, создать нормальные условия для существования всех людей, стремящихся сделать мир лучше.

Кроме того, одна из задач Международного дня дружбы — привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур.

В настоящее время во многих странах мира ежегодно проводятся мероприятия, связанные с пропагандой дружбы и толерантного отношения к окружающим. Сегодня к их списку добавляется и программа Дня дружбы.

Марина Лазоревая

Народный праздник «Марина лазоревая» отмечается 30 июля (по старому стилю - 17 июля). В этот день церковь чествует двух святых - Маргариту Антиохийскую (она же - православная святая Марина) и Лазаря Галисийского. Другие названия праздника: «Марина с Лазарем», «Огненная Мария», «Зори с лазорями». В народном представлении святая Марина ассоциировалась с большой водой или большим дождем, а преподобный Лазарь - с лазоревыми отблесками молний.

Также сегодня, 30 июля, отмечают такие праздники:

- Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day Against Trafficking in Persons)

- День памяти великомученицы Марины Антиохийской

- День цветных напитков

- День чизкейка (National Cheesecake Day) в США

- День тестя и свекра (National Father-in-Law Day) в США

- День мучеников революции на Кубе

- День трона в Марокко

- День девиза «На Бога уповаем» (National Motto Day «In God We Trust») в США

- День независимости Вануату

- День мучеников в Южном Судане

Сегодня именины празднуют: Иринарх, Лазарь, Марина, Леонид, Маргарита.

Что происходило 30 июля в прошлые годы

1419 - Пражская дефенестрация (члены городского совета были выброшены через окно разьяренной толпой гуситов) и начало Гуситских войн.

1729 - в Северной Америке основан город Балтиморкрупнейший город американского штата Мэриленд.

1898 - в Москве появилась городская канализация.

1900 - Британское правительство запретило детям работать в шахтах.

1920 - полковник Евгений Коновалец создал Украинскую Военную Организацию (УВО).

1932 - Десятые Олимпийские игры начались в Лос-Анджелесе (ввиду того, что был разгар финансового кризиса многие страны и участники не смогли принять участия в соревнованиях, что вообще удивительно данное событие проигнорировал и президент США Герберт Гувер).

1938 - автомобильный промышленник Генри Форд получил от нацистов Железный крест германского орла.

1948 - в Ливерпуле начала работу первая радиолокационная станция (система для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности и геометрических параметров).

1954 - Элвис Пресли дал первые концерты в Мемфисе штат Теннесси.

1984 - мыльная опера «Санта-Барбара» дебютирует на телевидении (американский канал NBC), самый длинный сериал в мире.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 июля. Какие праздники будут завтра?

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