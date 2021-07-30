Еще одного севастопольца осудили за пост в соцсети

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По материалам прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя к административной ответственности привлечен местный житель за размещение в социальной сети высказываний, унижающих человеческое достоинство группы лиц по признаку происхождения.

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя провела проверку по материалам УМВД России по г. Севастополю.

Установлено, что местный житель 1981 года рождения в августе и ноябре 2020 года в группах в социальной сети «ВКонтакте» разместил комментарии, публично унижающие человеческое достоинство группы лиц по признаку происхождения и территории проживания.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Постановлением Гагаринского районного суда г. Севастополя виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Судебный акт вступил в законную силу.

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