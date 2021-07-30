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Общество

Будет жарко: синоптики дали прогноз для Крыма на выходные

19:23 пятница, 30 июля 2021
Будет жарко: синоптики дали прогноз для Крыма на выходные

фото © Новости Крыма

В выходные на погоду в Крыму будет влиять повышенный фон атмосферного давления, а это значит, что сохранится жаркая и сухая погода.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В выходные ожидается хорошая комфортная погода для отдыхающих и крымчан. В субботу в Крыму в ночные часы будет не прохладнее +17…+22 градусов, днем до +30…+35. А в воскресенье ночью около +20, в дневное время +31…+36. Легкий освежающий западный и северо-западный ветер 3 – 8 м/с. В целом такие температурные показатели воздуха как минимум на 5 градусов превышают среднюю климатическую норму макушки лета», - рассказал эксперт.

Комфортной в выходные будет и температура воды: в Черном море +24… +26 градусов, в Азовском +25…+29.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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