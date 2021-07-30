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Власть

Автостанция «Инкерман» в Севастополе закрывается

В связи с ремонтом улицы Чернореченской с 1 августа 2021 года автостанция «Инкерман» прекращает свою работу.

Рейсы междугородных автобусов от автовокзала «Севастополь» до автостанции «Инкерман», а также от а/с «Инкерман» до других остановочных пунктов выполняться не будут.

Такое информационное сообщение обнаружили жители Инкермана, привычно придя поутру на автостанцию с целью отбытия в Севастополь или любой другой населенный пункт полуострова. В департаменте транспорта и на самой автостанции «Инкерман» подтвердили актуальность этой информации.

В социальных сетях жители города-героя начали массово задавать резонные вопросы, главным из которых был – как теперь выбираться из оказавшегося в фактической транспортной блокаде Инкермана. На что департаментом транспорта был дан следующий ответ:

«В связи со строительством восьмого этапа трассы «Таврида» на ул.Чернореченской ограничат движение транспорта для транзитного проезда с 1 августа 2021 года до 1 мая 2022 года. С 1 августа выехать из Севастополя и заехать в город со стороны Симферополя можно будет через населенные пункты Терновка, Сахарная Головка, а также через Инкерман. Напоминаем, что в Севастополе работает паромная переправа через бухту с 07:30 до 20:00.

В связи с тем, что по Чернореченской курсируют 6 маршрутов общественного транспорта, а также школьные автобусы, для них будут созданы «окна» для проезда. Доступ жителей ул. Чернореченской к своим домам будет осуществляться со стороны реки Черной.

Учитывая сложность рельефа местности, а также наличие мобильной газотурбинной подстанции, которая обеспечивает бесперебойное электроснабжение Севастополя и части ЮБК (от бухты Ласпи до Фороса), устройство дублирующей дороги на данном участке невозможно».

С альтернативными маршрутами движения и расписанием предложили ознакомиться в Инстаграм и на сайте департамента транспорта.

«Общественный транспорт будет осуществлять перевозки по существующей схеме, но в технологические окна, поэтому возможны сбои в расписании», - предупредил дептранс.

В тексте использованы материалы: Форпост

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