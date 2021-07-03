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Власть

Власти сообщили о значительном уменьшении числа туристов в Ялте

17:47 суббота, 3 июля 2021
Ялта
Власти сообщили о значительном уменьшении числа туристов в Ялте

фото © Flickr

Количество туристов в центре Ялты значительно уменьшилось после стихийного бедствия.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко после обхода центральной набережной.

«Погода прекрасная. И, несмотря на то, что нам прогнозируют ливни, дожди и грозы, людей на набережной много. Мы очень надеемся на то, что эта стихия обойдет нас стороной, – сказала Павленко. – Тем не менее, надо отметить, что отдыхающих, конечно, в разы меньше, чем это было бы в стандартной ситуации».

Глава администрации добавила, что в ближайшее время возобновят работу остающиеся закрытыми для купания ялтинские пляжи. «Поэтому, дорогие отдыхающие, пляжи до Алупки уже открыты. Надеемся, что в самые ближайшие дни откроем оставшиеся пляжи прекрасного Южного берега, и ждем вас в гости», – отметила Павленко.

Накануне 22 пляжа вновь открыли для купания на территории Большой Ялты от Фороса до Алупки.

По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 июля, в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 мм), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с.

Власти Ялты подготовились к возможному ухудшению погодных условий.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

С начала года Крым посетило почти 3,3 млн туристов. За первые 6 месяцев 2021 года Республика Крым приняла 3 миллиона 289 тысяч туристов.

Власти Ялты назвали разрешенные для купания пляжи. Роспотребнадзор разрешил купание более чем на 20 пляжах в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко в Facebook.

Спрос на отдых в Крыму упал на порядок после наводнения. Июньские ливни и вызванные ими наводнения в населенных пунктах Крыма стали причиной снижения спроса на отдых в регионе в 11 раз.

Путин объяснил рост цен на отдых в Крыму и Краснодарском крае. Высокая стоимость отдыха на российских курортах, прежде всего в Краснодарском крае и Крыму, обусловлена закрытием ряда стран для отечественных туристов в период пандемии коронавируса.

Власть
Власти сообщили о значительном уменьшении числа туристов в Ялте

Власти сообщили о значительном уменьшении числа туристов в Ялте

Количество туристов в центре Ялты значительно уменьшилось после стихийного бедствия.

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