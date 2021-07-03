В Украине заявили, что российский катер не предоставлял помощь украинским рыбакам в Черном море

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В Министерстве обороны Украины опровергли сообщения российских СМИ о том, что в ночь на 3 июля ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России оказал помощь украинскому рыболовецкому судну «ОД-2592» в Черном море.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на данные Главного управления разведки.

В Минобороны назвали распространение СМИ таких сообщений «очередным информационным приемом России».

В ведомстве отметили, что информация о том, что российское судно направляется к украинскому, распространялась в то время, как его уже буксировал корабль морской охраны ГПС Украины в порт приписки Очаков.

«При этом названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер «Ивановец» ЧФ и пограничный сторожевой корабль «Безупречный» пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала «SOS», – отметили в Министерстве обороны Украины.

Утром 3 июля РИА Новости Крым сообщало, что в ночь на субботу ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России отправился в Черное море на помощь украинскому рыболовецкому судну, которое, по данным СМИ, терпело бедствие. В сообщении также указывалось, что в районе инцидента находился российский пограничный корабль «Безупречный».

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