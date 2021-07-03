Власть
В Украине заявили, что российский катер не предоставлял помощь украинским рыбакам в Черном море
фото © Крым.реалии
В Министерстве обороны Украины опровергли сообщения российских СМИ о том, что в ночь на 3 июля ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России оказал помощь украинскому рыболовецкому судну «ОД-2592» в Черном море.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на данные Главного управления разведки.
В Минобороны назвали распространение СМИ таких сообщений «очередным информационным приемом России».
В ведомстве отметили, что информация о том, что российское судно направляется к украинскому, распространялась в то время, как его уже буксировал корабль морской охраны ГПС Украины в порт приписки Очаков.
«При этом названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер «Ивановец» ЧФ и пограничный сторожевой корабль «Безупречный» пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала «SOS», – отметили в Министерстве обороны Украины.
Утром 3 июля РИА Новости Крым сообщало, что в ночь на субботу ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России отправился в Черное море на помощь украинскому рыболовецкому судну, которое, по данным СМИ, терпело бедствие. В сообщении также указывалось, что в районе инцидента находился российский пограничный корабль «Безупречный».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Черное море вышли все корабли ЧФ РФ. После начала международных учений Sea Breeze Россия начала также проводить маневры в Черном море.
Губернатор Севастополя попросит военных не пилить корабли на пляжах. В Стрелецкой бухте Севастополя по-прежнему пилят списанные корабли, нанося ущерб экологии.
Нидерланды обвинили РФ в «имитации атак» на фрегат около Крыма. Россия нарушила право на свободу судоходства, а также ряд двусторонних соглашений, считают в минобороны Нидерландов.
На Черном море стартуют учения Sea Breeze 2021. В понедельник, 28 июня, на Черном море начинаются многонациональные военные учения «Си Бриз» (Sea Breeze) 2021.
В составе сборной Украины три футболиста, чья карьера связана с Крымом
В субботу, 3-го июня, сборная Украины впервые сыграет в четвертьфинале Чемпионата Европы по футболу.
В Украине заявили, что российский катер не предоставлял помощь украинским рыбакам в Черном море
В Министерстве обороны Украины опровергли сообщения российских СМИ о том, что в ночь на 3 июля ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России оказал помощь украинскому рыболовецкому судну «ОД-2592» в Черном море.
Севастополь продолжает бить антирекорды по количеству случаев коронавируса
Специалисты в Севастополе зарегистрировали 120 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, антирекорд на этой неделе обновился в шестой раз.
Крым снова уйдет под воду: тревожный прогноз от центра погоды
На Крымский полуостров снова идут сильные дожди. На этот раз аномальные ливни не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.
вчера
В Крыму объявили в розыск Владимира Зеленскогофото
30 июня
Посольство Великобритании надеется, что сборная Украины сможет проводить «отпуск в Крыму»
Посольство Великобритании в Киеве в преддверии матча сборных Украины и Англии в рамках «Евро-2020», выразила надежду на то, что украинские футболисты смогут вскоре играть в Донецке, а потом отдыхать в Крыму.