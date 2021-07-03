Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +27
море +23

Власть

В Украине готовят оружие для уничтожения Крымского моста

15:25 суббота, 3 июля 2021
В Украине готовят оружие для уничтожения Крымского моста

фото © defence-ua.com

Около 40 миллионов долларов потребуется Украине, чтобы разработать ракетный комплекс ЖК-360МЦ «Нептун».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Defense Express, цитирующий гендиректора Государственного киевского конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.

В стоимость, по его словам, входит комплекс целиком, с ракетами, средствами связи и машинами. Сама крылатая ракета комплекса весит 870 килограммов и способна нести боеголовку весом около 150 кг. Дальность полета ракеты оценивается в 280 км, скорость – до 900 км/ч. Комплекс способен одновременно выпускать до 24 ракет.

«Нептун» – то самое оружие, с помощью которого украинская сторона способна уничтожить Крымский мост.

По мнению профессора российской Академии военных наук Сергея Горбачева ракеты «Нептуна» в нынешних условиях можно называть устаревшими. Вместе с тем член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков отметил, что хоть комплекс и представляет собой «потенциальную опасность», этой угрозе Россия готова противостоять.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Военные РФ проводят дезинфекцию «Артека». Минобороны России показало работы по дезинфекции международного детского центра «Артек».

В Черное море вышли все корабли ЧФ РФ. После начала международных учений Sea Breeze Россия начала также проводить маневры в Черном море.

Губернатор Севастополя попросит военных не пилить корабли на пляжах. В Стрелецкой бухте Севастополя по-прежнему пилят списанные корабли, нанося ущерб экологии.

Нидерланды обвинили РФ в «имитации атак» на фрегат около Крыма. Россия нарушила право на свободу судоходства, а также ряд двусторонних соглашений, считают в минобороны Нидерландов.

Спорт
В составе сборной Украины три футболиста, чья карьера связана с Крымом

В составе сборной Украины три футболиста, чья карьера связана с Крымом

В субботу, 3-го июня, сборная Украины впервые сыграет в четвертьфинале Чемпионата Европы по футболу.

Власть
В Украине заявили, что российский катер не предоставлял помощь украинским рыбакам в Черном море

В Украине заявили, что российский катер не предоставлял помощь украинским рыбакам в Черном море

В Министерстве обороны Украины опровергли сообщения российских СМИ о том, что в ночь на 3 июля ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России оказал помощь украинскому рыболовецкому судну «ОД-2592» в Черном море.

Коронавирус в Крыму
Севастополь продолжает бить антирекорды по количеству случаев коронавируса

Севастополь продолжает бить антирекорды по количеству случаев коронавируса

Специалисты в Севастополе зарегистрировали 120 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, антирекорд на этой неделе обновился в шестой раз.

Спорт
Посольство Великобритании надеется, что сборная Украины сможет проводить «отпуск в Крыму»

Посольство Великобритании надеется, что сборная Украины сможет проводить «отпуск в Крыму»

Посольство Великобритании в Киеве в преддверии матча сборных Украины и Англии в рамках «Евро-2020», выразила надежду на то, что украинские футболисты смогут вскоре играть в Донецке, а потом отдыхать в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации