В Украине готовят оружие для уничтожения Крымского моста

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Около 40 миллионов долларов потребуется Украине, чтобы разработать ракетный комплекс ЖК-360МЦ «Нептун».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Defense Express, цитирующий гендиректора Государственного киевского конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.

В стоимость, по его словам, входит комплекс целиком, с ракетами, средствами связи и машинами. Сама крылатая ракета комплекса весит 870 килограммов и способна нести боеголовку весом около 150 кг. Дальность полета ракеты оценивается в 280 км, скорость – до 900 км/ч. Комплекс способен одновременно выпускать до 24 ракет.

«Нептун» – то самое оружие, с помощью которого украинская сторона способна уничтожить Крымский мост.

По мнению профессора российской Академии военных наук Сергея Горбачева ракеты «Нептуна» в нынешних условиях можно называть устаревшими. Вместе с тем член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков отметил, что хоть комплекс и представляет собой «потенциальную опасность», этой угрозе Россия готова противостоять.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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