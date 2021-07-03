В составе сборной Украины три футболиста, чья карьера связана с Крымом

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В субботу, 3-го июня, сборная Украины впервые сыграет в четвертьфинале Чемпионата Европы по футболу.

В составе сине-желтых есть игроки, представляющие клубы многих европейских чемпионатов. Украинцы играют в Англии, Бельгии, Венгрии и Италии. Вместе с тем сразу несколько футболистов сборной на разных этапах своей карьеры были заиграны за крымские футбольные команды.

Для кого-то Крым – это первые шаги в футбольной карьере, другие рассматривали полуостров как место, где можно набраться столь необходимой игровой практики.

Руслан Малиновский

Лучший ассистент итальянской Серии А нынешнего сезона Руслан Малиновский перебрался в Севастополь в 2012 году. Ему тогда было 19 лет, но даже в столь юном для профессионального футболиста возрасте он сумел впечатлить своей игрой весь тренерский штаб ПФК «Севастополь», вспоминает бывший директор клуба Александр Красильников.

Впрочем, говорит он, когда в 2012 году Руслан приехал на сборы, он был уже знаком севастопольским футбольным боссам.

«Я заметил Руслана еще раньше – в 2011 году. Уже тогда мы его просматривали, и я говорил, что нам надо его забирать. Я помню, что он участвовал в наших летних спаррингах с «Крымтеплицей», но до подписания контракта дело так и не дошло», – вспоминает Красильников.

Севастопольский футбольный клуб тогда тренировал Александр Рябоконь и возможно, Малиновский «просто не вписался в тренерский рисунок команды». Претензий к игре Малиновского уже тогда ни у кого не возникало, рассказывает Красильников.

В 2012 году на смену Рябоконю пришел новый тренер – российский специалист Олег Кононов. При нем будущая звезда Серии А и был впервые заигран за севастопольский клуб.

«Знаете, вот есть футболисты, которые на поле просто и сухо выполняют установки тренера. Они могут это делать хорошо, а могут – плохо. Вот Руслан были не такой. Он именно играл в футбол. Он был именно игровой. Способный к импровизации, к нестандартным решениям. В то время для меня, как для президента, это было очень важно», – говорит Александр Красильников.

Всего за «Севастополь» Малиновский провел 19 матчей: 16 в чемпионате и 2 в кубке Украины, забил один гол и помог команде снова вернуться в высший футбольный дивизион.

В Севастополе же у Руслана сложилась и личная жизнь. Со своей нынешней женой Роксаной он познакомился именно в Крыму. Сейчас они вместе живут в Италии. В одном из интервью Роксана Малиновская призналась, что не хотела бы в будущем переезжать из Бергамо, поскольку этот город очень напоминает ей Севастополь.

Александр Караваев

Правый защитник киевского «Динамо» Александр Караваев провел в Севастополе три года, играя за местный футбольный клуб. Караваев пополнил ряды ПФК «Севастополь» в 2011 году. В предыдущем сезоне команда оказалась среди аутсайдеров Премьер-Лиги и руководство было заинтересовано в приходе новых игроков, которые бы помогли клубу вернуться в украинскую футбольную элиту, говорит экс-президент «Севастополя».

Александр Караваев – уроженец Херсонщины. Там же он делал свои первые шаги в футбольной карьере, выступая за молодежный клуб «Просвита». Здесь его заметила селекционная служба донецкого «Шахтера» и пригласила в свою футбольную академию.

«Севастополь» стал первым футбольным клубом, куда Александр Караваев после окончания академии отправился в аренду. В Крыму футболист зарекомендовал себя благодаря своей выносливости и самоотдаче.

«Он – невероятно работящий игрок, – вспоминает Александр Красильников. – Футболисты все разные: кто-то может себе позволить где-то не выложиться полностью, где-то взять передышку, но Караваев – это тот, который будет всегда играть на полную».

За три года, проведенных в Крыму, Караваев стабильно выходил в основном составе «Севастополя» и демонстрировал, как для защитника, приличную результативность. В 66-ти матчах, проведенных за севастопольский клуб, он сумел отличиться девятью забитыми мячами.

Николай Матвиенко

Николай родился в городе Саки на западе Крыма. Свои первые шаги в футболе будущий четвертьфиналист Евро-2020 делал на стадионе «Авангард», где проходили тренировки местной футбольной секции.

«Коля не был вундеркиндом», – рассказывает корреспонденту Крым.Реалии первый тренер Матвиенко Николай Ланчак.

Все его успехи, говорит он, – это результат феноменального трудолюбия и преданности футболу. Все свое детство в свободное от школы время Николай проводил с мячом на стадионе.

Матвиенко начал заниматься футболом с шести лет и его сразу взяли в команду детей, которые были на два года старше него. Но дело было вовсе не в его незаурядных способностях, просто на тот момент сакские футбольные тренера не набирали в секцию детей 1996 года рождения, вспоминает Ланчак.

Он тренировал Матвиенко в течение шести лет. Все это время информация о перспективном футболисте поступала в селекционную службу донецкого «Шахтера», с которой Ланчак в то время активно сотрудничал.

Шанс попробовать свои силы в академии многократного чемпиона Украины и победителя Кубка УЕФА представился Матвиенко, когда ему было 12 лет. И он сумел сполна воспользоваться предоставленной возможностью.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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