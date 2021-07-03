Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь продолжает бить антирекорды по количеству случаев коронавируса ● Непривитым абитуриентам могут отказать в поступлении в ВУЗ ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Военные РФ проводят дезинфекцию «Артека» ● В Севастополе ужесточают антиковидные меры
В Севастополе развернули дополнительные койки для больных COVID-19
В Севастополе развернули дополнительные койки для больных коронавирусом.
Об этом сообщили на сайте правительства города.
«В здании хирургического стационара развернуто 225 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На базе пансионата «Изумруд» работают 114 коек, здесь находятся пациенты в состоянии легкой и средней степени тяжести. В свою очередь, соматический корпус в Балаклаве принимает преимущественно «тяжелых» пациентов с сопутствующими патологиями хирургического профиля», - говорится в сообщении.
По имеющимся данным, девятая больница обеспечена всеми необходимыми препаратами, расходными материалами и оборудованием. Также в медучреждении продолжают оказывать помощь в плановом порядке. С 7 июля заработают еще 60 коек по различным профилям лечения. На данный момент в севастопольском коечном коронавирусном фонде 841 место.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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