В Севастополе развернули дополнительные койки для больных COVID-19

В Севастополе развернули дополнительные койки для больных коронавирусом.

Об этом сообщили на сайте правительства города.

«В здании хирургического стационара развернуто 225 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На базе пансионата «Изумруд» работают 114 коек, здесь находятся пациенты в состоянии легкой и средней степени тяжести. В свою очередь, соматический корпус в Балаклаве принимает преимущественно «тяжелых» пациентов с сопутствующими патологиями хирургического профиля», - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, девятая больница обеспечена всеми необходимыми препаратами, расходными материалами и оборудованием. Также в медучреждении продолжают оказывать помощь в плановом порядке. С 7 июля заработают еще 60 коек по различным профилям лечения. На данный момент в севастопольском коечном коронавирусном фонде 841 место.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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