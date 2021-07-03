Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +25
море +22

Происшествия

В Севастополе малолетний хулиган со скейтбордом калечит детей

14-летний подросток со скейтбордом в Севастополе отметился серией инцидентов, окончившихся различными травмами для младших детей.

Некоторые из них могут считаться следствием опасной езды на скейтборде, но отдельные происшествия выглядят как намеренная атака – особенно с учетом того, что инциденты снимались на видео, которое подросток затем выкладывал в социальных сетях.

В социальных сетях Севастополя выложены некоторые видео с «подвигами» несовершеннолетнего. На одном из них видно, как подросток, по всей видимости, на площадке у памятника Ленину на центральной горке вылетает из-за угла на ребенка и сбивает его с ног.

Второе видео еще более показательно. В зоне для скейтеров в Артбухте подросток отправляет скейтборд под колеса велосипеда, которым управляет ребенок. В результате падения ребенок кричит, держась за руку, а подросток, пользуясь замешательством, перепрыгивает через забор и покидает место происшествия.

Как сообщили источники в экстренных службах, упавший с велосипеда ребенок получил серьезную травму.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Детские сады в Ялте будут закрыты до 1 июля. Дошкольные учреждения ялтинского региона останутся закрытыми до конца текущего месяца.

Следком не выявил нарушений при лечении коронавируса у артековцев. Никаких нарушений при лечении коронавируса у детей из МДЦ «Артек» не выявлено.

Как выпускники-2021 в Крыму получат аттестаты. Выпускники регионов Крыма, попавших под коронавирусные ограничения, получат аттестаты об окончании школы в индивидуальном порядке.

Детсады в Ялте остаются закрытыми до понедельника. Городские власти ждут результатов анализов воды и почвы, которые взял Роспотребнадзор.

Общество
Какой сегодня праздник 3 июля

Какой сегодня праздник 3 июля фото

Сегодня, 3 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Потоп в Крыму
Потоп 2021: Ялту можно было спасти от разрушений

Потоп 2021: Ялту можно было спасти от разрушений

Своевременная очистка русел рек могла спасти Ялту от столь разрушительных последствий наводнения и схода селевых потоков.

Сюжет
Потоп в Крыму

Потоп в Крыму

Сильнейшие дожди затопили города Крыма

Потоп в Крыму
Стихия повредила пять пешеходных мостов в Ялте

Стихия повредила пять пешеходных мостов в Ялте

Движение по автомобильным мостам Ялты полностью восстановлено.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации