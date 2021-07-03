Происшествия
В Севастополе малолетний хулиган со скейтбордом калечит детей
14-летний подросток со скейтбордом в Севастополе отметился серией инцидентов, окончившихся различными травмами для младших детей.
Некоторые из них могут считаться следствием опасной езды на скейтборде, но отдельные происшествия выглядят как намеренная атака – особенно с учетом того, что инциденты снимались на видео, которое подросток затем выкладывал в социальных сетях.
В социальных сетях Севастополя выложены некоторые видео с «подвигами» несовершеннолетнего. На одном из них видно, как подросток, по всей видимости, на площадке у памятника Ленину на центральной горке вылетает из-за угла на ребенка и сбивает его с ног.
Второе видео еще более показательно. В зоне для скейтеров в Артбухте подросток отправляет скейтборд под колеса велосипеда, которым управляет ребенок. В результате падения ребенок кричит, держась за руку, а подросток, пользуясь замешательством, перепрыгивает через забор и покидает место происшествия.
Как сообщили источники в экстренных службах, упавший с велосипеда ребенок получил серьезную травму.
В тексте использованы материалы: Форпост
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