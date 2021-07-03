В Севастополе малолетний хулиган со скейтбордом калечит детей

14-летний подросток со скейтбордом в Севастополе отметился серией инцидентов, окончившихся различными травмами для младших детей.

Некоторые из них могут считаться следствием опасной езды на скейтборде, но отдельные происшествия выглядят как намеренная атака – особенно с учетом того, что инциденты снимались на видео, которое подросток затем выкладывал в социальных сетях.

В социальных сетях Севастополя выложены некоторые видео с «подвигами» несовершеннолетнего. На одном из них видно, как подросток, по всей видимости, на площадке у памятника Ленину на центральной горке вылетает из-за угла на ребенка и сбивает его с ног.

Второе видео еще более показательно. В зоне для скейтеров в Артбухте подросток отправляет скейтборд под колеса велосипеда, которым управляет ребенок. В результате падения ребенок кричит, держась за руку, а подросток, пользуясь замешательством, перепрыгивает через забор и покидает место происшествия.

Как сообщили источники в экстренных службах, упавший с велосипеда ребенок получил серьезную травму.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Детские сады в Ялте будут закрыты до 1 июля. Дошкольные учреждения ялтинского региона останутся закрытыми до конца текущего месяца.

Следком не выявил нарушений при лечении коронавируса у артековцев. Никаких нарушений при лечении коронавируса у детей из МДЦ «Артек» не выявлено.

Как выпускники-2021 в Крыму получат аттестаты. Выпускники регионов Крыма, попавших под коронавирусные ограничения, получат аттестаты об окончании школы в индивидуальном порядке.

Детсады в Ялте остаются закрытыми до понедельника. Городские власти ждут результатов анализов воды и почвы, которые взял Роспотребнадзор.