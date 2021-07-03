Власть
В Крыму начнут штрафовать организаторов нелегальных джип-туров
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Организаторов джип-туров в Крыму проверят на наличие лицензий и безопасность предоставляемых услуг.
Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК.
Уточняется, что мероприятия стали возможны после принятия во втором чтении поправок к республиканскому закону об административных правонарушениях.
«Проверки наличия лицензий у организаторов джип-туров и переоборудования туристических джипов начнутся в ближайшее время, – цитирует ведомство заявление главы минкурортов РК Вадима Волченко. Места проведения проверок будут согласованы с руководством районов, где наиболее развит этот вид услуг: Алушты, Ялты, Судака, Феодосии и Бахчисарайского района.
По словам Волченко, до сих пор в республике отсутствовали какие-либо виды административной ответственности в этой сфере. Это не позволяло в достаточной степени предупредить правонарушения и обеспечить безопасный отдых для гостей и жителей Крыма, подчеркнул он.
Теперь, помимо лицензии, каждый водитель должен иметь удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и стаж не меньше трех лет, а также личный идентификационных бейдж. В случае отсутствия необходимых документов, на нарушителей составят административный протокол и выпишут штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 25 до 50 тыс. рублей – для предприятий.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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