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Власть

В Крыму начнут штрафовать организаторов нелегальных джип-туров

12:49 суббота, 3 июля 2021
В Крыму начнут штрафовать организаторов нелегальных джип-туров

фото © obyektiv.press

Организаторов джип-туров в Крыму проверят на наличие лицензий и безопасность предоставляемых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК.

Уточняется, что мероприятия стали возможны после принятия во втором чтении поправок к республиканскому закону об административных правонарушениях.

«Проверки наличия лицензий у организаторов джип-туров и переоборудования туристических джипов начнутся в ближайшее время, – цитирует ведомство заявление главы минкурортов РК Вадима Волченко. Места проведения проверок будут согласованы с руководством районов, где наиболее развит этот вид услуг: Алушты, Ялты, Судака, Феодосии и Бахчисарайского района.

По словам Волченко, до сих пор в республике отсутствовали какие-либо виды административной ответственности в этой сфере. Это не позволяло в достаточной степени предупредить правонарушения и обеспечить безопасный отдых для гостей и жителей Крыма, подчеркнул он. 

Теперь, помимо лицензии, каждый водитель должен иметь удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и стаж не меньше трех лет, а также личный идентификационных бейдж. В случае отсутствия необходимых документов, на нарушителей составят административный протокол и выпишут штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 25 до 50 тыс. рублей – для предприятий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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