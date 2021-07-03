В Крыму бывший военный запинал сторожа церкви и получил срок

В Крыму бывшего военнослужащего приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за то, что он сильно избил церковного сторожа.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщили в Крымском гарнизонном суде.

Инцидент произошел в мае 2020 года. Служивый, возвращаясь с рыбалки подшофе, встретил на улице мужчину, который направлялся к церкви евангельских христиан-баптистов и попытался завязать с ним разговор. Получив грубый ответ, военнослужащий разозлился, ударил несостоявшегося собеседника, а когда тот упал, продолжил пинать его ногами по лицу.

«Действиями военнослужащего потерпевшему, который в тот момент исполнял обязанности сторожа церкви, причинен тяжкий вред здоровью», - сообщили в пресс-службе суда, отметив, что максимальное наказание по соответствующей статье уголовного кодекса – до 8 лет лишения свободы.

Однако суд во время процесса учел не только отягчающие (состояние опьянения – ред.), но и смягчающие обстоятельства – например, то, что мужчина явился в правоохранительные органы сам, полностью признал вину и выплатил пострадавшему 300 тысяч рублей в качестве компенсации за материальный вред и моральный ущерб.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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