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В крымских храмах помолятся об избавлении от водных стихийных бедствий
фото © Новости Крыма
Молебен об избавлении от водных стихийных бедствий проведут во всех крымских храмах.
Об этом сообщила Симферопольская и Крымская епархия.
«В связи с прогнозируемыми в Крыму сложными погодными изменениями, резким повышением уровня осадков и ожидаемым повторным подъемом уровня воды в реках и источниках, что явилось причиной недавнего подтопления городов и населенных пунктов полуострова, правящий архиерей митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь распорядился, чтобы в каждом храме и монастыре епархии 4 июля, после совершения Божественной литургии, был отслужен особый молебен», – рассказали в епархии.
В пресс-службе добавили, что подобные богослужения издавна проводились в случаях грозящих стихийных бедствий.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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