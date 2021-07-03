Происшествия
В ДТП в Крыму погиб человек
Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб человек.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«2 июля около 22.25 водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем KAMAZ-6520, при выезде с полевой дороги на автодорогу Джанкой – Гвардейское на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю LADA Kalina под управлением водителя 1961 года рождения, – рассказали в пресс-службе. – В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля LADA Kalina получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, впоследствии он скончался».
Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции.
По результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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