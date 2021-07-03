Суд обязал законсервировать ставший причиной травмирования ребенка алуштинский недострой

Прокуратура Крыма проверила недостроенное многоэтажное здание в Алуште, в котором во время игры 13-летняя девочка упала с 10 этажа.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, по результатам проверки прокуратура обратилась в суд, который обязал собственника законсервировать объект.

«На территории объекта незавершенного строительства отсутствуют ограждения, места прохода на первый и второй этажи не заблокированы надлежащим образом, отсутствует охрана объекта, что позволяет гражданам, в том числе несовершеннолетним, беспрепятственно проникать на объект», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что суд рассмотрел представленные прокуратурой доказательства. Надзорное ведомство будет контролировать реальное исполнение решения суда после его вступления в законную силу.

«Собственник здания обязан провести консервацию объекта незавершенного строительства и принять необходимые меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки посторонних лиц», – уточнили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что инцидент произошел в начале апреля этого года. Девочка со своими друзьями играла в многоэтажном недостроенном здания. Во время игры она упала в шахту лифта и получила множественные травмы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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