Власть
Суд обязал законсервировать ставший причиной травмирования ребенка алуштинский недострой
Прокуратура Крыма проверила недостроенное многоэтажное здание в Алуште, в котором во время игры 13-летняя девочка упала с 10 этажа.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, по результатам проверки прокуратура обратилась в суд, который обязал собственника законсервировать объект.
«На территории объекта незавершенного строительства отсутствуют ограждения, места прохода на первый и второй этажи не заблокированы надлежащим образом, отсутствует охрана объекта, что позволяет гражданам, в том числе несовершеннолетним, беспрепятственно проникать на объект», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что суд рассмотрел представленные прокуратурой доказательства. Надзорное ведомство будет контролировать реальное исполнение решения суда после его вступления в законную силу.
«Собственник здания обязан провести консервацию объекта незавершенного строительства и принять необходимые меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки посторонних лиц», – уточнили в прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что инцидент произошел в начале апреля этого года. Девочка со своими друзьями играла в многоэтажном недостроенном здания. Во время игры она упала в шахту лифта и получила множественные травмы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму задержан глава курортного села. Правоохранительные органы задержали главу Молочненского сельского поселения Сакского района Дениса Плохих.
Десятки мобильных групп ищут нарушителей масочного режима в Симферополе. В крымской столице в пятницу, субботу и воскресенье работают 20 мобильных групп, созданных для выявления нарушителей масочного режима.
Сотрудник Севреестра не выплатил 45 миллионов рублей по контракту. В Севастополе из-за действий сотрудника Севреестра фирма, выполнившая государственный заказ, не получила средства за свою работу.
Водитель из Владикавказа стал виновником смертельного ДТП в Крыму. 30-летний житель Владикавказа в 2019 году угнал машину в Симферополе и выехал на трассу «Таврида» в сторону Белогорска.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 2 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 316 случаев новой коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 3 июля фото
Сегодня, 3 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Посольство Великобритании надеется, что сборная Украины сможет проводить «отпуск в Крыму»
Посольство Великобритании в Киеве в преддверии матча сборных Украины и Англии в рамках «Евро-2020», выразила надежду на то, что украинские футболисты смогут вскоре играть в Донецке, а потом отдыхать в Крыму.
Крым снова уйдет под воду: тревожный прогноз от центра погоды
На Крымский полуостров снова идут сильные дожди. На этот раз аномальные ливни не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.
23 часа назад
В Севастополе ужесточают антиковидные меры
22 часа назад
В Крыму объявили в розыск Владимира Зеленскогофото
30 июня
После потопа - оползни: каких еще катаклизмов следует ждать в Крыму
Основные последствия наводнения в Ялте еще не наступили: следует ожидать оползней и ухудшения экологической обстановки.