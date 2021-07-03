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Симферополь и Севастополь свяжет поезд «Две столицы»

Симферополь и Севастополь свяжет поезд «Две столицы»

фото © Южная пригородная пассажирская компания

Симферополь и Севастополь свяжет новый фирменный электропоезд «Две столицы».

Как сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, поезд оформлен в морской тематике, оснащен беспроводным интернетом, а в вагонах установлены вендинговые аппараты с напитками и едой.

Кроме бесплатного беспроводного интернета, пассажиры поезда смогут воспользоваться розетками 220В и USB-разъемами для подзарядки мобильных устройств. Также желающим предложат подключиться к развлекательному порталу, доступ к которому можно получить после авторизации в системе.

«В поезде оборудованы крепления для перевозки велосипедов, имеется соответствующая навигация на вагонах. Внешний дизайн пригородного поезда характеризует основные черты двух столиц Крымского полуострова: море, дельфины, чайки и основные достопримечательности двух городов. Электропоезд оборудован биотуалетами и системой кондиционирования воздуха», - перечислили в компании.

Впервые новый состав выйдет на линию уже сегодня в 17.30. Стоимость проезда по полному маршруту составляет 126,36 рублей, а время в пути варьируется от 1 часа 30 минут до 1 часа 55 минут.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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