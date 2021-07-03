Севастополь продолжает бить антирекорды по количеству случаев коронавируса

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Специалисты в Севастополе зарегистрировали 120 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, антирекорд на этой неделе обновился в шестой раз.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой правительства города.

«По состоянию на 3 июля в Севастополе зарегистрированы 120 новых случаев заболевания COVID-19. 70 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 70 до 84 лет», – сказано в сообщении правительства.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 16 972 человека. В настоящий момент выздоровели 14 884 человека, 748 умерли.

Под наблюдением находятся 402 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

При этом на территории Республики Крым за минувшие сутки подтверждено 316 новых случаев COVID-19. «За 2 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 316 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 234 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 случаев –завозные из-за рубежа», – написал на своей странице «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов.

При этом за сутки в Крыму скончались восемь человек с COVID-19.

Количество выздоровевших за сутки составляет 187 человек, выздоровевших за весь период в республике – 43 990 человек.

В пятницу медики Севастополя сообщили о 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 2 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 316 случаев новой коронавирусной инфекции.

Почти сотню вылетов совершила санитарная авиация Крыма с начала года. За первое полугодие санитарная авиация Крыма осуществила 97 вылетов.

В Севастополе ужесточают антиковидные меры. В Севастополе до конца июля приостанавливают проведение развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также работу кружков и секций.

В Севастополе снова рост: сводка по коронавирусу за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.