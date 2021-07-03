Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Военные РФ проводят дезинфекцию «Артека» ● В Севастополе ужесточают антиковидные меры ● Десятки мобильных групп ищут нарушителей масочного режима в Симферополе ● В Севастополе снова рост: сводка по коронавирусу за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
фото © meduza.io
За 2 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 316 случаев новой коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 234 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 –среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 случаев завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6154 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 187 человек, выздоровевших за весь период – 43 990 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе ужесточают антиковидные меры. В Севастополе до конца июля приостанавливают проведение развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также работу кружков и секций.
В Севастополе снова рост: сводка по коронавирусу за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 1 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 308 случаев новой коронавирусной инфекции.
В Крыму резко выросло число «тяжелых» пациентов с COVID-19. Число пациентов с коронавирусом, переносящих заболевание в тяжелой и крайне тяжелой форме, в Крыму выросло на 60% за неделю.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 2 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 316 случаев новой коронавирусной инфекции.
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