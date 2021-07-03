Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

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За 2 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 316 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 234 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 –среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6154 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 187 человек, выздоровевших за весь период – 43 990 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе ужесточают антиковидные меры. В Севастополе до конца июля приостанавливают проведение развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также работу кружков и секций.

В Севастополе снова рост: сводка по коронавирусу за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 1 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 308 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Крыму резко выросло число «тяжелых» пациентов с COVID-19. Число пациентов с коронавирусом, переносящих заболевание в тяжелой и крайне тяжелой форме, в Крыму выросло на 60% за неделю.