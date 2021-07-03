Общество
Прогноз погоды в Крыму на субботу 3 июля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 3 июля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 27, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 87 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 93 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 22 до 25, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 85 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 96 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 97 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 95 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 31, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 91 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 91 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 21, ночью около 18 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 94 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью около 19 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 95 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 23, в Севастополе - 23, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 24, в Ялте - 21 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 22, в Сочи - 25, в Турции - 27, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.
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