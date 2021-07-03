Спорт
Посольство Великобритании надеется, что сборная Украины сможет проводить «отпуск в Крыму»
фото © www.sport-express.ru
Посольство Великобритании в Киеве в преддверии матча сборных Украины и Англии в рамках «Евро-2020», выразила надежду на то, что украинские футболисты смогут вскоре играть в Донецке, а потом отдыхать в Крыму.
«Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть домашнюю игру перед толпой своих болельщиков в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым», – говорится в сообщении посольства.
Матч Украина – Англия в четвертьфинале «Евро-2020» состоится 3 июля на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 22:00.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму выбрали лучших футболистов, тренеров и арбитров. На основании опроса клубов Крымского футбольного союза были определены лучшие игроки, тренеры и судьи шестого сезона Премьер-лиги КФС.
Посольство США поддержало решение УЕФА по новой форме с Крымом сборной Украины. Посольство США в Киеве отреагировало на решение УЕФА по утверждению новой формы украинской сборной, на которой изображена карта Украины, что возмутило Россию так как на контуре присутствует Крым.
В УЕФА приняли крымскую форму сборной Украины. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет претензий к новой форме сборной Украины для участия в предстоящем Евро-2020.
«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС. Еще на старте сезона клубу из Севастополя удалось выйти в лидеры чемпионата Крыма, так что мало кто удивился, когда «Севастополь» заранее оформил чемпионский титул.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 2 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 316 случаев новой коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 3 июля фото
Сегодня, 3 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Посольство Великобритании надеется, что сборная Украины сможет проводить «отпуск в Крыму»
Посольство Великобритании в Киеве в преддверии матча сборных Украины и Англии в рамках «Евро-2020», выразила надежду на то, что украинские футболисты смогут вскоре играть в Донецке, а потом отдыхать в Крыму.
Крым снова уйдет под воду: тревожный прогноз от центра погоды
На Крымский полуостров снова идут сильные дожди. На этот раз аномальные ливни не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.
23 часа назад
В Севастополе ужесточают антиковидные меры
22 часа назад
В Крыму объявили в розыск Владимира Зеленскогофото
30 июня
После потопа - оползни: каких еще катаклизмов следует ждать в Крыму
Основные последствия наводнения в Ялте еще не наступили: следует ожидать оползней и ухудшения экологической обстановки.