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Спорт

Посольство Великобритании надеется, что сборная Украины сможет проводить «отпуск в Крыму»

09:42 суббота, 3 июля 2021
Посольство Великобритании надеется, что сборная Украины сможет проводить «отпуск в Крыму»

фото © www.sport-express.ru

Посольство Великобритании в Киеве в преддверии матча сборных Украины и Англии в рамках «Евро-2020», выразила надежду на то, что украинские футболисты смогут вскоре играть в Донецке, а потом отдыхать в Крыму.

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть домашнюю игру перед толпой своих болельщиков в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым», – говорится в сообщении посольства.

Матч Украина – Англия в четвертьфинале «Евро-2020» состоится 3 июля на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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В Крыму выбрали лучших футболистов, тренеров и арбитров. На основании опроса клубов Крымского футбольного союза были определены лучшие игроки, тренеры и судьи шестого сезона Премьер-лиги КФС.

Посольство США поддержало решение УЕФА по новой форме с Крымом сборной Украины. Посольство США в Киеве отреагировало на решение УЕФА по утверждению новой формы украинской сборной, на которой изображена карта Украины, что возмутило Россию так как на контуре присутствует Крым.

В УЕФА приняли крымскую форму сборной Украины. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет претензий к новой форме сборной Украины для участия в предстоящем Евро-2020.

«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС. Еще на старте сезона клубу из Севастополя удалось выйти в лидеры чемпионата Крыма, так что мало кто удивился, когда «Севастополь» заранее оформил чемпионский титул.

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Посольство Великобритании надеется, что сборная Украины сможет проводить «отпуск в Крыму»

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