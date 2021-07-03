Посольство Великобритании надеется, что сборная Украины сможет проводить «отпуск в Крыму»

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Посольство Великобритании в Киеве в преддверии матча сборных Украины и Англии в рамках «Евро-2020», выразила надежду на то, что украинские футболисты смогут вскоре играть в Донецке, а потом отдыхать в Крыму.

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть домашнюю игру перед толпой своих болельщиков в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым», – говорится в сообщении посольства.

Матч Украина – Англия в четвертьфинале «Евро-2020» состоится 3 июля на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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