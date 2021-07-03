После потопа - оползни: каких еще катаклизмов следует ждать в Крыму

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Основные последствия наводнения в Ялте еще не наступили: следует ожидать оползней и ухудшения экологической обстановки.

Такое заявление в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» сделала заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Татьяна Бобра.

«Активизации оползневых процессов на Южном берегу Крыма следует ожидать в самое ближайшее время», - заявила Бобра. Но чтобы определить место, где они будут происходить, необходимо сейчас же запустить оперативную систему мониторинга, привлечь ученых и специалистов в сфере геодинамических процессов. Только при таком подходе можно оперативно оценить обводненность оползневых тел и выявлять места, где вероятность оползания выше, подчеркнула она.

По мнению геоэколога стоит также обратить внимание на объекты, которые и раньше представляли потенциально высокую экологическую опасность. К таким объектам эксперт отнесла полигон близ курортного поселка Гаспра, который «целиком расположен на оползневом теле».

«Он и без ливней приносил негативные экологические последствия, так как здесь происходит дренаж загрязненных «свалочных» вод в подземные. Но в условиях активизации оползней можно будет наблюдать более серьезные подвижки», - предостерегла спикер. По мнению эксперта, в Крыму крайне необходимо восстановить и расширить систему мониторинга, в том числе экологического.

Такая система на полуострове когда-то существовала, но из-за недостаточности финансирования была сокращена. Но сейчас, в условиях глобального изменения климата и учащающихся катастрофических природных явлений, ее необходимо восстанавливать в целях обеспечения экологической безопасности полуострова, резюмировала Бобра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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