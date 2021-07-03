Почти сотню вылетов совершила санитарная авиация Крыма с начала года

За первое полугодие санитарная авиация Крыма осуществила 97 вылетов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, санавиация обслужила 105 человек, 10 из них – дети до года.

«Выполнено 92 медицинские эвакуации, 11 консультаций тяжелобольных, 3 экстренные операции. За первое полугодие 2021 года выполнено 7 медицинских эвакуаций в федеральные лечебные учреждения, эвакуировано 8 детей, все из которых младше одного года. Выполнена 1 реэвакуация из федерального лечебного центра в медицинскую организацию Республики Крым», — сообщили в минздраве.

Санитарная авиация работает на базе крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Вертолет типа «Ансат» оснащен аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, пульсоксиметром и другим необходимым оборудованием.

За прошлый год санавиация выполнила 207 вылетов, эвакуировано 212 пациентов, из которых 67 детей, в том числе 43 ребенка до одного года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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