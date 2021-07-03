Власть
Почти сотню вылетов совершила санитарная авиация Крыма с начала года
За первое полугодие санитарная авиация Крыма осуществила 97 вылетов.
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, санавиация обслужила 105 человек, 10 из них – дети до года.
«Выполнено 92 медицинские эвакуации, 11 консультаций тяжелобольных, 3 экстренные операции. За первое полугодие 2021 года выполнено 7 медицинских эвакуаций в федеральные лечебные учреждения, эвакуировано 8 детей, все из которых младше одного года. Выполнена 1 реэвакуация из федерального лечебного центра в медицинскую организацию Республики Крым», — сообщили в минздраве.
Санитарная авиация работает на базе крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Вертолет типа «Ансат» оснащен аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, пульсоксиметром и другим необходимым оборудованием.
За прошлый год санавиация выполнила 207 вылетов, эвакуировано 212 пациентов, из которых 67 детей, в том числе 43 ребенка до одного года.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе снова рост: сводка по коронавирусу за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 1 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 308 случаев новой коронавирусной инфекции.
В Крыму резко выросло число «тяжелых» пациентов с COVID-19. Число пациентов с коронавирусом, переносящих заболевание в тяжелой и крайне тяжелой форме, в Крыму выросло на 60% за неделю.
Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна. Из-за роста числа заболевших COVID-19 в курортном Судаке может быть введен жесткий локдаун.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 2 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 316 случаев новой коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 3 июля фото
Сегодня, 3 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Посольство Великобритании надеется, что сборная Украины сможет проводить «отпуск в Крыму»
Посольство Великобритании в Киеве в преддверии матча сборных Украины и Англии в рамках «Евро-2020», выразила надежду на то, что украинские футболисты смогут вскоре играть в Донецке, а потом отдыхать в Крыму.
Крым снова уйдет под воду: тревожный прогноз от центра погоды
На Крымский полуостров снова идут сильные дожди. На этот раз аномальные ливни не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.
23 часа назад
В Севастополе ужесточают антиковидные меры
22 часа назад
В Крыму объявили в розыск Владимира Зеленскогофото
30 июня
После потопа - оползни: каких еще катаклизмов следует ждать в Крыму
Основные последствия наводнения в Ялте еще не наступили: следует ожидать оползней и ухудшения экологической обстановки.