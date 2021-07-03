Курортный сезон
Развитие сюжета: С начала года Крым посетило почти 3,3 млн туристов ● Спрос на отдых в Крыму упал на порядок после наводнения ● Очередной антирекорд по числу заражений COVID-19 поставлен в Севастополе ● Дикий отдых на пляже в Крыму станет платным ● Когда из Крыма уйдут дожди и потеплеет море: прогноз от ФОБОСа
Отели Крыма не спешат снижать цены после открытия Турции
фото © Новости Крыма
Отмену броней в отелях Крыма вызвало не открытие иностранных курортов, а изменение правил заселения по сертификату о вакцинации или предъявления отрицательного ПЦР-теста.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразила коммерческий директор национального туроператора Оксана Булах.
Она отметила, что до недавнего времени на туристическом рынке складывалась ситуация, когда наблюдался профицит туристов и дефицит отелей. В этих условиях отельеры могли устанавливать практически любые цены.
«Сейчас мы наблюдаем абсолютно нерыночную ситуацию, которая сложилась из-за отсутствия альтернативы у потребителя. Границы были закрыты, и между отелями перестала существовать какая-либо конкуренция. Это привело к тому, что отели неоднократно с начала раннего бронирования поднимали цены», - заявила Булах.
По словам гостьи студии, стоимость отдыха в отелях уровня 4-5* в сравнении с прошлым годом выросла в несколько раз. В бюджетном и среднем сегменте при этом сложилась несколько иная картина, однако и здесь прирост составил 25-30%. При этом качество отдыха, сервис, набор услуг и инфраструктура не изменились, подчеркнула эксперт.
Сравнение соотношения цены и качества стали причиной большого числа негативных отзывов даже в адрес гостиниц, которые в прошлые года получали только положительные оценки гостей. Но изменение правил заселения вызвало еще большее число негатива.
«Турция вызвала определенный объем отмены броней, но он несравним с числом отмен после введения новых правил заселения», - подчеркнула Булах. И даже наметившееся снижение стоимости отдыха едва ли сможет это изменит, добавила она.
В последнюю неделю июня многие отели стремятся не снизить цены, а провести некие акционные мероприятия, которые позволят удержать гостя от отмены брони. Чаще всего это дополнительные скидки на внутренние услуги, или дополнительные опции, которые включают в тур, резюмировала эксперт.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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