Непривитым абитуриентам могут отказать в поступлении в ВУЗ

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В Совете Федерации допустили, что непривитые от короновируса абитуриенты могут получить отказ в поступлении в учебные заведения.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сенатор Александр Башкин.

По его мнению, невакцинированный человек может быть причиной вспышки заболевания в учебном заведении.

«Людям, воспользовавшимся своим правом отказа от прививки, придется учесть интересы окружающих и подождать улучшения эпидобстановки. На тех же основаниях может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы», – сказал сенатор.

Он также сослался на федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», который предусматривает, что если у человека отсутствует профилактическая прививка, то ему могут отказать в приеме документов для поступления в учебное заведение в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. Помимо этого, гражданина могут не принять в оздоровительные учреждения и отстранить от работы.

«У человека все равно остается выбор - делать прививку или нет. Вернуться к привычным обязанностям или еще подождать. Уволить такого гражданина незаконно, а вот отстранить от работы до разрешения ситуации вполне возможно. Игры в одни ворота не бывает, интересы индивидуума и общества взаимоуравновешиваются», – считает Башкин.Он также заявил, что наличие у человека антител не означает, что он не заболеет или не заразит других.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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