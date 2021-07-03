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Не нужны: Словакия продала обратно России вакцины «Спутник V»
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Россия выкупила у Словакии неиспользованную в стране вакцину «Спутник V». Братислава вернет Москве 160 тысяч доз препарата из 200 тысяч, поставленных ранее.
Об этом в пятницу заявила представитель Министерства здравоохранения Словакии Зузана Элиашова, ее слова приводит агентство TASR.
Изначально предполагалось, что закуплены будут 2 миллиона доз, сообщает Радио Свобода. Жители Словакии могли сами выбирать препарат, если хотели вакцинироваться «Спутником». По словам Элиашовой, первую дозу получили 10 500 человек, еще 8 тысяч ждут своей очереди. Среди них – бывший премьер-министр Игорь Матович, подписавший ранее соглашение о закупке российской вакцины, передает газета Dennik N.
«Спутник V» не сертифицирован в Евросоюзе. Братислава закупила его в апреле, незадолго до третьей волны пандемии в Европе. Тогда многие страны ЕС испытывали резкий дефицит вакцин от коронавируса нового типа. Однако сделка обострила политический кризис в стране и в итоге привела к отставке правительства. Сертификация препарата долго откладывалась, и вакцинация им началась только в июне. К этому времени на рынке страны уже были доступны другие вакцины и российская не вызвала спрогнозированного спроса.
Сейчас в стране полностью вакцинированы почти треть жителей, в два раза больше, чем в России. Тем временем российские регионы жалуются на нехватку препаратов. Один из участников фармацевтического рынка в интервью газете «Коммерсант» оценил общую потребность России приблизительно в 140 миллионов доз в год. Даже по самым оптимистичным оценкам, рынок запланировал производство только 100 миллионов доз, отмечает издание.
На этом фоне Москва почти перестала поставлять препарат на внешние рынки. В конце мая, по оценке журнала Forbes, на внешние рынки были поставлены только 8 процентов иностранных заказов на препарат. На нехватку жалуются в Аргентине и Мексике. Гватемала потребовала вернуть себе деньги за «Спутник» назад.
Занимающийся продвижением препарата в мире Российский фонд прямых инвестиций обещает наладить ситуацию, в том числе за счет производства в других странах. Однако Кремль в июне признал, что исполнить зарубежные заказы сейчас невозможно.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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